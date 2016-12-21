RSS
facebookfacebookgoogale+
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:28
НОВОСТИ ДНЯ:
Экономика
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Депутат предлагает поделить весь бизнес в КР между Чыныбаем Турсунбековым и Бакытом Торобаевым

21/12/16 10:04, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

На заседании Жогорку Кенеша депутат Алтынбек Сулайманов сегодня предложил поделить весь бизнес в стране между депутатами. Негодование лидера фракции «Бир Бол» вызвали поправки в закон о производстве и обороте этилового спирта.

 

Документом предлагалось исключить предельные нормы производства спирта и водки в год.

 

Эта поправка вызвала недовольство депутатов. Они заявили, что некоторые коллеги таким образом лоббируют интересы отдельных лиц и компаний.

 

В ЖК уверены, что пока не будет свободной конкуренции, говорить о развитии экономики страны не приходится. Наиболее эмоционально по проблеме высказался Алтынбек Сулайманов.

 

«Давайте прекратим лоббировать чьи-то интересы. НДС на импорт зерна и муки отменили. А выиграли от этого только несколько компаний. Я был против такого послабления. Давайте тогда отдадим муку Чыныбаю Турсунбекову и Бакыту Торобаеву, а спирт еще кому-то. Все между собой разделите уже и все», - возмутился он.

 

Отметим, что глава «Бир Бола» был не единственным, кто остался недоволен документом.  

 

Документ прошел первое чтение под лозунгом борьбы с продажей слабоалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним.

URL: http://_/ekonomika/42056/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ