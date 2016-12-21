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Новый Налоговый кодекс ставит горнорудную отрасль Кыргызстана под удар

21/12/16 09:30, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В Налоговый кодекс Кыргызстана хотят внести поправки, которые негативно отразятся на горнорудной отрасли. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил заместитель исполнительного совета МДС КР Данияр Медеров.

 

По его словам, в настоящее время обсуждается концепция фискальной политики на 2017-2040 годы. «Сначала нужно принять концепцию, а на ее основе разрабатывать Налоговый кодекс. Мы не хотим, чтобы телега оказалась впереди лошади», - сказал Данияр Медеров.

 

Он добавил, что в новом кодексе не нашли отражения вопросы недропользования. Наоборот, условия ухудшаются, так как хотят ввести пошлину на экспорт. Горнорудная отрасль попадет под удар.

URL: http://_/ekonomika/42050/

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