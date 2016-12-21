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В Кыргызстане предприниматели против нового Налогового кодекса
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В Кыргызстане предприниматели против нового Налогового кодекса

21/12/16 09:26, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Правительство Кыргызстана внесло проект Налогового кодекса на обсуждение, не проведя анализа регулятивного воздействия. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» президент Ассоциации рынков и бизнеса в КР Сергей Пономарев.

 

По его словам, 6 декабря на государственных сайтах опубликовали новую редакцию Налогового кодекса. «Для бизнеса – это своего рода Конституция. В разработке концепции бизнес-сообщество не участвовало. Тем самым нарушен диалог между государством и предпринимателями. Прежний кодекс обсуждали год, и документ получился сбалансированным. Он не идеальный, но хотя бы процедуру разработки и принятия соблюли. Нынешняя ситуация – нонсенс», - сказал Сергей Пономарев.

 

Он отметил, что бизнес-сообщество настаивает на том, что документ необходимо изучить и дать к нему комментарии. Для этого требуется отсрочка минимум на 6 месяцев.

 

URL: http://_/ekonomika/42049/

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