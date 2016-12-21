Продажа алкоголя. Депутаты мечутся между моралью и доходами

Депутаты уверены, что Налоговая служба не сможет контролировать оборот спирта, пока не будет государственной монополии на этот продукт. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Кожобек Рыспаев.

Он уверен, что установленные на водочных и спиртовых заводах налоговые посты не дают результата.

По мнению Рыспаева, работающие на постах легко продаются. А заводы разливают «паленую» водку по ночам.

«Нужно подходить к закону с душой. Если мы сейчас запретим продавать алкоголь в крупных супермаркетах возле школ, то опять у нас «комки» пойдут. Мы же это уже проходили. Вспомните, в 90-е годы был сухой закон, одеколон пили. Все алкаши – поколение 90-х годов, потому что пили суррогат. Поэтому там, где качественно и открыто продается алкоголь, нет алкашей. Надо же думать и об экономической составляющей», - призвал Кожобек Рыспаев.

В ответ депутат Мирлан Жеенчороев парировал: если рассуждать, что ставить во главу угла - мораль или деньги, то предпочтение нужно отдавать морали.

Он напомнил американский опыт - легализацию марихуаны для увеличения доходов. Но отметил, что неправильно ориентироваться только на деньги.