Омурбек Текебаев назвал алкоголь оружием массового поражения

Лидер социалистов считает, что отмена предельных норм на производство спирта и водки навредит здоровью нации. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Он напомнил, что в 2010 году монополия на производство спирта была у Кара-Балтинского спиртзавода.

После 7 апреля право производить спирт дали и частным компаниям. Тогда же установили ограничение нормы, чтобы можно было контролировать процесс.

«Мы должны подумать перед тем, как что-то делать. Если сейчас 5 заводов, то потом 120 откроется. Будем травить свой народ? Это и нашей религии, и традициям противоречит. Развивая экономику, мы хотим дать свободу спиртовой отрасли. Но это же оружие массового поражения. Государство на 100 процентов должно в свои руки взять контроль над отраслью», - заявил Омурбек Текебаев.

«Давайте откроем 10 заводов, уберем монополию, чтобы была безграничная конкуренция. Но так же нельзя», - возмутился он.