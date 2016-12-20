Депутаты предлагают платить налог 60 сомов с каждого килограмма импортного мяса

На заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Азамат Арапбаев предложил применять НДС на импортный товар.

Он отметил, что сегодня государство фактически ничего не сделало для поддержки отечественных сельхозпроизводителей. Государство не может полностью обеспечить себя мясом, хотя могло бы. В том же соседнем Казахстане делают дотации и поддерживают предпринимателей.

«Ладно, мы не можем давать дотации из бюджета. Но должны же хоть как-то помогать бизнесу. Мы можем, например, через таможню ввести минимальный уровень цен на ввозимые товары. Мы можем регулировать процесс с помощью НДС. Это внутренний налог. Можно, например, брать налог 60 сомов с 1 килограмма мяса. Тогда точно перестанут ввозить дешевый продукт», - отметил Азамат Арапбаев.

Он отметил, что сейчас многие ругают депутатов за освобождение от уплаты НДС импорта зерна. Да, действительно, отечественный бизнес не выиграл от этого. Казахский товар его «задавил».

Однако депутат уверен, что придет время, когда казахстанская мука станет дороже, и тогда все станут покупать отечественный товар.