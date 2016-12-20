Обвиняющая банк в рейдерском захвате фирма «Акиф» в последний раз платила по кредиту в феврале

«Все упреки фирмы «Акиф», обвиняющей банк в рейдерском захвате залогового имущества, - это эмоции. В последний раз фирма платила по кредиту в феврале. Банк действует исключительно в правовом поле и только на основании решения судов». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления по работе с проблемными кредитами ОАО «Росинбанк» Валерий Дмитриев.

По его словам, банк старается работать индивидуально с каждым проблемным заемщиком. Среди них есть те, кто действительно испытывает проблемы с выплатами, и банк всегда идет им навстречу. А есть те, кто могут платить, но всячески от этого уклоняются, ссылаясь на самые разные причины.

«Банку не нужны контейнеры на базаре или мясные павильоны. Нам нужно лишь вернуть привлеченные деньги, которые были выданы в кредит. Обслуживание кредита фирмы-должника «Акиф» закончилось в прошлом году. Банк неоднократно пытался связаться с заемщиками и решить проблему. Но на звонки и письма они не отвечали. Просьбы о предоставлении отчетов о сложном финансовом положении проигнорировали. Со стороны заемщика не были предоставлены подтверждающие документы. Были только слова, на основании которых банк не мог провести финансовый мониторинг, - рассказал Валерий Дмитриев. - Исчерпав все возможности переговорного процесса во внесудебном порядке, «Росинбанк» был вынужден обратиться в суд, который в соответствии с законом назначил временного администратора. Он должен оценить фирму и представить отчет суду».

Временному администратору со стороны руководства мясного павильона постоянно чинились различные препятствия, и он смог попасть на территорию лишь три месяца спустя. Со слов временного администратора, за 4 дня работы выяснилось, что фирма занижала отчеты по выручке в 3-4 раза.

«Это говорит о том, что, возможно, в мясном павильоне были хищения и уклонения от налогов в особо крупных размерах», - рассказал временный администратор Мирланбек Тороков. Также представители банка отмечают, что по закону в настоящее время погашение кредита должен осуществлять временный администратор.