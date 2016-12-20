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За 3 месяца грузоперевозчики совершили более тысячи нарушений

20/12/16 11:23, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Государственная налоговая служба выявила очередные нарушения при перевозке грузов на КПП «Сосновка». Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

 

Отмечается, что с 24 августа составлено 1 тысяча 79 актов о выявленных нарушениях в уплате налогов и при заполнении товарно-транспортных накладных. Большинство грузоперевозчиков проезжают без соответствующих документов или неправильно заполняют накладные и товарные чеки, не указывая данных об отправителе и получателе.

 

  • Конкретные сведения об отправителях и получателях груза необходимы для эффективного налогового администрирования.

ГНС убедительно просит налогоплательщиков, занимающихся перевозкой грузов на территории КР, оформлять товарно-транспортные накладные на перевозимый груз в полном соответствии с требованиями законодательства.

 

На 1 декабря через КПП «Сосновка» проехала 6 тысяч 231 грузовая автомашина, перевезено 180 тысяч 897 тонн грузов.

 

URL: http://_/ekonomika/41965/

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