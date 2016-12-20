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Предприниматели просят президента Кыргызстана вмешаться в конфликт с банком

20/12/16 09:16, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Представители фирмы «Акиф» обратились к президенту Кыргызстана с просьбой решить их проблему и вернуть компанию. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ОсОО Исмар Майсызов.

 

По его словам, в 2013 году они взяли кредит в $3 миллиона, отремонтировали мясной павильон на Ошском рынке. С того времени выплатили $1,1 миллиона и положили на депозит $317 тысяч. При этом комплекс оценили в $7 миллионов. Кроме того, банк попросил предоставить дополнительный залог.

 

«Когда доллар вырос, мы не смогли платить по кредиту. Сначала банк потребовал платить по 62 тысячи сомов в месяц, а сейчас сумма достигла 92 тысяч. Мы обращались в банк с просьбой урегулировать проблему. Однако они не пошли на уступки и обратились в Межрайонный суд Бишкека. Судья без надлежащего приглашения представителей «Акифа» вынесла определение об обеспечении иска. Фактически банк вместе с членами ОПГ ведут рейдерский захват нашего бизнеса», - рассказал Исмар Майсызов.

 

Представители фирмы сообщили, что с февраля они не платили по кредиту из-за того, что шли судебные разбирательства.

URL: http://_/ekonomika/41951/

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