Предприниматели просят президента Кыргызстана вмешаться в конфликт с банком

Представители фирмы «Акиф» обратились к президенту Кыргызстана с просьбой решить их проблему и вернуть компанию. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ОсОО Исмар Майсызов.

По его словам, в 2013 году они взяли кредит в $3 миллиона, отремонтировали мясной павильон на Ошском рынке. С того времени выплатили $1,1 миллиона и положили на депозит $317 тысяч. При этом комплекс оценили в $7 миллионов. Кроме того, банк попросил предоставить дополнительный залог.

«Когда доллар вырос, мы не смогли платить по кредиту. Сначала банк потребовал платить по 62 тысячи сомов в месяц, а сейчас сумма достигла 92 тысяч. Мы обращались в банк с просьбой урегулировать проблему. Однако они не пошли на уступки и обратились в Межрайонный суд Бишкека. Судья без надлежащего приглашения представителей «Акифа» вынесла определение об обеспечении иска. Фактически банк вместе с членами ОПГ ведут рейдерский захват нашего бизнеса», - рассказал Исмар Майсызов.

Представители фирмы сообщили, что с февраля они не платили по кредиту из-за того, что шли судебные разбирательства.