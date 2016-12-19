Для перезапуска рудника «Макмал» надо вложить $30 миллионов

Для добычи оставшегося на месторождении Макмал золота надо вложить $30 миллионов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

В компании отмечают, что сейчас ищут возможных инвесторов для проекта. Для перезапуска рудника нужны не только финансы, но и полная модернизация золотоизвлекательной фабрики, а также реорганизация производства на руднике.

В перспективе инвесторам надо произвести геологоразведочные работы на флангах зон «Восточная» и «Диоритовая», где, по прогнозам, есть около 14 тонн золота.

Также придется вложить финансы в переработку отходов хвостохранилища «Макмала». Там можно добыть еще 6 тонн золота.

Есть и еще она проблема: больше четырех лет «Кыргызалтын» ждет разрешения правительства на проведение разведки на месторождении Кылдоо. По прогнозам, там около 5 тонн золота. Разрешение на разведку месторождения является важным пунктом для будущих инвесторов.

«На сегодня к месторождению Макмал проявили интерес три компании. Сейчас на руднике инвентаризация и оценка активов. После этого можно определить примерные доли будущего инвестора и «Кыргызалтына», - комментируют в компании.