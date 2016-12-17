Строительство добычного комплекса на месторождении Джеруй начнется в 2017 году

Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву рассказали о подготовительных работах по строительству в 2017 году добычного комплекса на месторождении Джеруй в Таласской области. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

На встрече с председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбеком Зилалиевым президент также обсудил перспективы развития горнодобывающей отрасли.

Месторождение Джеруй является вторым по величине месторождением золота в Кыргызстане после Кумтора. В мае 2015 года ОАО «Восток-геолдобыча» выиграло конкурс на право пользования недрами. Оно заплатило за право разработки месторождения $100 миллионов и зарегистрировало дочернюю компанию в КР - ОсОО «Альянс Алтын».

По предварительным оценкам, ресурсы Джеруя составляют 11,8 миллиона тонн руды и 74,7 тонны золота.

Главе государства также рассказали о прохождении отопительного сезона и поддержании надежной работы энергетической системы страны для стабильного обеспечения населения электроэнергией и теплом.