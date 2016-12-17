Строительство добычного комплекса на месторождении Джеруй начнется в 2017 году

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Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву рассказали о подготовительных работах по строительству в 2017 году добычного комплекса на месторождении Джеруй в Таласской области. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
На встрече с председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбеком Зилалиевым президент также обсудил перспективы развития горнодобывающей отрасли.
Главе государства также рассказали о прохождении отопительного сезона и поддержании надежной работы энергетической системы страны для стабильного обеспечения населения электроэнергией и теплом.
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