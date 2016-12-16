Повторный аукцион по продаже MegaCom не состоялся

В Фонд по управлению госимуществом не поступило ни одной заявки для участия в конкурсе. Прием заявок завершился сегодня.

Отметим, что прогноз такого исхода торгов за два дня до окончания сроков приема заявок давал генеральный директор ЗАО «Альфа телеком» Азат Базаркулов.

Предыдущие торги не состоялись также из-за отсутствия заявок. Одной из причин провала торгов называлась высокая цена компании. В итоге ее повторно выставили на торги с дисконтом в 27,6 процента - за 14 миллиардов 255,25 миллиона сомов ($208 миллионов).

Кроме традиционных требований в виде заявки на участие и гарантийного взноса в 10 процентов от стартовой цены лота (1 миллиард 425 миллионов 25 тысяч сомов), у потенциальных покупателей появились и дополнительные обязательства. Они должны взять на себя разрешение всех судебных споров и уголовных дел ЗАО «Альфа Телеком».