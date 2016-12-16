RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара-Балтинский спрут
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:38
НОВОСТИ ДНЯ:
Экономика
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

МВФ: В 2016 году ВВП Кыргызстана вырастет на 2,6 процента

16/12/16 12:00, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам 2016 года ВВП Кыргызстана вырастет на 2,6 процента. Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя и исполняющий обязанности председателя МВФ Чжан Тао.

 

По его словам, в то время как давление на экономику становится более умеренным, краткосрочные перспективы остаются сложными. Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и слабый внутренний спрос ограничивают перспективы экономического роста. Факторы уязвимости долговой ситуации и финансового сектора остаются повышенными.

 

На этом фоне следование осмотрительной макроэкономической политике и неуклонное проведение структурных реформ имеют решающее значение для восстановления буферных резервов и повышения устойчивости экономики. 

 

Инфляция в 2016 году останется в районе 0,8 процента. В 2017-2018 годах показатель вырастет на 5,2 процента.

 

Уровень государственного долга по отношению к ВВП будет колебаться от 62,1 процента в 2016-м до 60,3 процента – в 2021-м. Самое больше соотношение ожидается в 2018-м – 65,5 процента.

URL: http://_/ekonomika/41751/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ