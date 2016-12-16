Потому что ЕАЭС: в Кыргызстане запретили продавать подержанные шины

В Кыргызстане подержанные шины признали опасными отходами и запретили продавать для вторичного использования. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» сообщил заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев.

По его словам, уровень жизни в республике не позволяет всем автовладельцам покупать новую резину. Учитывая это, раньше в стране активно продавались подержанные шины. При этом Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства выдавало разрешение на их продажу для вторичного использования.

Однако после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз агентство отказалось выдавать лицензии на ввоз и продажу использованных шин.

«В 2015 году внесены дополнения в закон о лицензионно-разрешительной системе. Из документа убрали пункт о том, что б/у шины можно продавать для вторичного использования. На основании изменения в законе мы и перестали выдавать разрешения на торговлю таким товаром», - прокомментировал ситуацию глава ведомства Абдыкалык Рустамов.

В Минэкономики пояснили, что в ЕАЭС б/у шины считаются опасным отходом. Ввозить и вывозить их можно только по лицензии, а продавать и вовсе запрещено.

Чтобы кыргызстанцы могли и дальше покупать дешевые подержанные колеса, ведомство разработало проект постановления правительства. Сейчас он на согласовании.