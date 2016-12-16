«Кыргызалтын» не закрывает «Макмал», чтобы люди не остались без работы

Золоторудное месторождение Макмал истощилось еще 10 лет назад, но его не закрывают, чтобы люди не остались без работы. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» председатель правления «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков.

«Комбинат «Макмал» - градообразующее предприятие в Тогуз-Тороуском районе, поэтому мы вынуждены продолжать там работать. Мы должны думать еще и о социальной стороне работы», - подчеркнул Алмаз Алимбеков.

Сегодня на заседании депутаты фракции раскритиковали «Кыргызалтын». В том числе за то, что компания без денег пыталась участвовать в конкурсе на разработку месторождения Джеруй.

«По Джерую был арабский партнер. Но потом мы выяснили, что это фирма-однодневка. Нас и не выбрали. Ведь по Джерую условием было не только оплатить лицензию, но и урегулировать спор в международном арбитраже с прежним владельцем лицензии – казахским холдингом Visor. Сумма иска там доходила до $500 миллионов», - пояснил Алмаз Алимбеков.