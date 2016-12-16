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Ввести запрет на вывоз золотой руды из Кыргызстана можно через три года

16/12/16 08:24, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В течение трех лет «Кыргызалтын» обещает построить завод по переработке руды, содержащей золото и мышьяк. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» председатель правления компании Алмаз Алимбеков.

 

Раньше «Кыргызалтын» перерабатывал руду в России, потом там ввели штраф за переработку содержащей мышьяк руды. Сейчас за такое сырье берутся только в Казахстане и Китае.

 

«Мы вместе с турецкими инвесторами должны в течение трех лет построить в Кыргызстане завод по переработке двух видов руды. Тогда проблема решится. При этом год уйдет на проектирование завода, а еще два – на строительство», - сказал Алмаз Алимбеков.

URL: http://_/ekonomika/41720/

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