За два года из Кыргызстана вывезли 19,9 тысячи тонн золотого концентрата

Больше всего золоторудного концентрата вывозилось в 2016 году из Кыргызстана в Китай. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев.

Он рассказал, что в 2015 году из Кыргызстана вывезли 9,9 тысячи тонн, в 2016-м – 10,1 тысячи. При этом в 2016 году экспортеры брали лицензию на вывоз руды в КНР.

В Кыргызстане вывозом руды занимаются шесть компаний: «Кыргызалтын», «Алтынкен», «Кайди», «Фул голд майнинг», «Казахмыс голд», «Куранды девелопмент».

По законодательству Евразийского экономического союза, членом которого является Кыргызстан, экспорт руды лицензируется только в случае вывоза в третьи страны. Если концентрат экспортируют в другую страну ЕАЭС, лицензия не нужна. Экспорт возможен лишь в том случае, если нигде в странах ЕАЭС нет условий для переработки концентрата.