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За два года из Кыргызстана вывезли 19,9 тысячи тонн золотого концентрата

16/12/16 07:57, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Больше всего золоторудного концентрата вывозилось в 2016 году из Кыргызстана в Китай. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев.

 

Он рассказал, что в 2015 году из Кыргызстана вывезли 9,9 тысячи тонн, в 2016-м – 10,1 тысячи. При этом в 2016 году экспортеры брали лицензию на вывоз руды в КНР.

 

  • В Кыргызстане вывозом руды занимаются шесть компаний: «Кыргызалтын», «Алтынкен», «Кайди», «Фул голд майнинг», «Казахмыс голд», «Куранды девелопмент».

По законодательству Евразийского экономического союза, членом которого является Кыргызстан, экспорт руды лицензируется только в случае вывоза в третьи страны. Если концентрат экспортируют в другую страну ЕАЭС, лицензия не нужна. Экспорт возможен лишь в том случае, если нигде в странах ЕАЭС нет условий для переработки концентрата.

URL: http://_/ekonomika/41712/

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