С начала 2016 года ВВП Кыргызстана достиг 402,4 миллиарда сомов

Внутренний валовый продукт Кыргызстана в ноябре вырос на полпроцента и за 11 месяцев составил 402,4 миллиарда сомов. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.

Отмечается, что это на 3,2 процента больше показателя 2015 года. ВВП страны растет третий месяц подряд. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор показатель достиг 363,6 миллиарда сомов с ростом в 3,3 процента.

Впервые за долгое время отмечен рост промышленного производства – на 2,7 процента (178,3 миллиарда сомов).

В Нацстаткоме отмечают, что это связано с увеличением выпуска драгоценных металлов (на 2,6 процента), добычи металлических руд (в 2,3 раза), производства очищенных нефтепродуктов (на 31,5 процента) и пищевых продуктов (на 13,8 процента).