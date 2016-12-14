В 2017 году рост ВВП Кыргызстана составит 4 процента

Национальный банк Кыргызстана прогнозирует в 2017 году рост ВВП Кыргызстана в 4 процента.

По его данным, по итогам 2016-го реальный прирост ВВП составит около 3 процентов. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор - около 3,7 процента.

В 2016 году прирост производства на «Кумторе» не превысит показатели выработки 2015-го.

В секторальном разрезе экономический рост поддержат сельское хозяйство за счет животноводства и растениеводства.

В 2017 году рост реального ВВП составит около 4 процентов, без учета «Кумтора» - около 5 процентов.

Инфляция в среднесрочном периоде будет ниже уровня в 5-7 процентов. В 2017 году ее среднее значение составит около 3 процентов.