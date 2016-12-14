В коррупции при поставках угля на ТЭЦ Бишкека замешаны чиновники высшего ранга

В коррупционных схемах в поставках угля на ТЭЦ Бишкека замешаны чиновники высшего ранга. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» эксперт Расул Умбеталиев.

По его словам, поставки угля на ТЭЦ Бишкека постоянно сопровождаются скандалами и коррупционными схемами. «Мафия бессмертна. Коррупция непобедима. Чиновники высшего ранга замешаны в этом. Вступая в должность, президент Алмазбек Атамбаев сделал упор на борьбу с коррупцией. Согласившись участвовать в тендере, я выставил условие, чтобы учли мое особое мнение. В комиссию включили двух депутатов Жогорку Кенеша – Кулбаракова и Султанова. Здесь конфликт интересов, так как у них есть угольные месторождения. Но руководство ОАО «Электрические станции» заявило, что они не владеют бизнесом», - пояснил Расул Умбеталиев.

Он добавил, что в состав комиссии входили в основном сотрудники теплоцентрали и «Электрических станций». «Закупающая организация установила заниженные требования к местному углю и не соглашалась с доводами экспертов, что калорийность угля должна быть не ниже 4200 ккал. При закупке казахстанского угля подделали документы. Следует отметить, что одним из квалификационных требований является наличие не менее двух договоров на 60 миллионов сомов. В то время как сумма закупки превышает 1,8 миллиарда сомов. Именно на 60 миллионов в прошлом году «Рассвет компани» осуществляла поставку топлива. Не исключен сговор с закупающей организацией», - отметил Расул Умбеталиев.

Импортный уголь на столичную ТЭЦ поставляет ОсОО «Рассвет компани». По данным Министерства юстиции, учредителем является Болотбек Абиров, руководителем - Нурадиль Ташиев. Компания занимается оптовой торговлей каменным углем и лигнитом (бурым углем). В 2015 году ОсОО обеспечивало ТЭЦ Бишкека топливом. Местный уголь поставляют компании депутатов, входящие в консорциум ГП «Кыргызкомур».