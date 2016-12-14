Сообщать о проблемах на дорогах кыргызстанцы смогут через мобильное приложение. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Отмечается, что ведомство запускает в пилотном режиме мобильное приложение «Жолдор.kg». Оно позволит кыргызстанцам сообщать о проблемах на дорогах страны и оценивать качество работы соответствующих служб.

Приложение доступно на кыргызском и русском языках. Отправив фотографию с комментарием, граждане могут сообщить о трудностях, возникших на основных трассах страны.

На сегодня приложение скачали сто пользователей. При этом на одноименном сайте появились отзывы о качестве дорог. Большинство из них касаются проблем с дорогами на юге республики.

Приложение привязано к системе спутниковой навигации GPS, что позволяет определить точное местоположение проблемного участка. Информация автоматически направляется на сервер Департамента дорожного хозяйства, после чего специалисты принимают оперативные меры для их устранения.

Мобильное приложение доступно пока для смартфонов на базе Android.