В Кыргызстане при покупке мерных золотых слитков не будут платить НДС

В Кыргызстане юридические лица и предприниматели при покупке мерных золотых слитков не будут платить НДС. С таким предложением выступил сегодня депутат Дастан Бекешев.

Он предлагает внести поправки в Налоговый кодекс. Ранее от уплаты налога на добавленную стоимость при покупке мерных аффинированных слитков освободили физических лиц и коммерческие банки. При этом возможное выпадение налогов оценивается в 6 миллионов сомов.

«Это выпадение теоретическое. Мы его посчитали на основе данных о продаже слитков в 2015 году. Я считаю, что идею Нацбанка о популяризации мерных слитков как средства инвестирования нужно поддержать», - отметил Дастан Бекешев.