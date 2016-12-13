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В Кыргызстане при покупке мерных золотых слитков не будут платить НДС

13/12/16 13:09, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане юридические лица и предприниматели при покупке мерных золотых слитков не будут платить НДС. С таким предложением выступил сегодня депутат Дастан Бекешев.

 

Он предлагает внести поправки в Налоговый кодекс. Ранее от уплаты налога на добавленную стоимость при покупке мерных аффинированных слитков освободили физических лиц и коммерческие банки. При этом возможное выпадение налогов оценивается в 6 миллионов сомов.

 

«Это выпадение теоретическое. Мы его посчитали на основе данных о продаже слитков в 2015 году. Я считаю, что идею Нацбанка о популяризации мерных слитков как средства инвестирования нужно поддержать», - отметил Дастан Бекешев.

URL: http://_/ekonomika/41548/

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