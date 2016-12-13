Пятое колесо Минтранса, или Как чиновник может лишить Кыргызстан новых дорог

Руководство Кыргызстана бьется над тем, чтобы улучшить жизнь в стране. Президент просит кредиты на улучшение инфраструктуры. Займы страна получает, но из-за нерадивости и нежелания чиновников работать может лишиться льготных денег.

Советы доноров нам не указ

Всемирный банк финансирует в Кыргызстане проект первой фазы программы по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии. Общая сумма финансирования, выделенная Международной ассоциацией развития (входит в группу ВБ), составляет $40,42 миллиона. В том числе $7,39 миллиона – грант и $23,9 миллиона – льготный кредит. Доноры уже не раз пожалели, что ввязались в эту историю.

Из-за некомпетентности руководства Группы реализации инвестиционных проектов (ГРИП) Минтранса проект катастрофически буксует. Добиться сколь либо внятных объяснений или тем более действий от ведомства Всемирному банку не удается. В очередной раз миссия по поддержке реализации проекта побывала в Кыргызстане с 30 июля по 11 августа и с 8 по 11 сентября 2016 года. Выводы сделаны неутешительные: медленная реализация проекта, низкое освоение средств и систематические проблемы с управлением проектом.

С момента вступления проекта в силу прошел 21 месяц. Все это время Всемирный банк отмечает, что он слишком медленно реализуется. Заблаговременные закупки начаты задолго до вступления проекта в силу. Однако общая сумма освоенных средств в $4,97 миллиона составляет лишь 11 процентов от общих затрат.

Реформировать ГРИП не собираемся

Команда Всемирного банка не раз предлагала правительственным чиновникам решить проблему кардинально. В том числе и реформировать ГРИП, который срывает процесс. Представители госорганов с рекомендациями соглашаются, но в итоге ничего не делают. Задержки начали появляться еще на этапе заблаговременных закупок в 2014 году и продолжились после подписания основных контрактов в ноябре 2015 года.

ГРИП при этом сыграл решающую роль. Организация не является юридической стороной ни по одному из контрактов по проекту. А фактически ГРИП принимает все решения по контрактам, включая выдачу инструкций сторонам контракта.

Также ГРИП не может подписывать отчеты по оценке конкурсных предложений, а его консультанты не входят в состав тендерных комиссий. В то же время на практике именно ГРИП готовит рекомендации относительно присуждения контрактов. Специалисты Всемирного банка отмечают, что при этом ГРИП не желает нести ответственность за принимаемые решения. Как и не хотят в организации обмениваться имеющимися знаниями с Министерством транспорта и дорог.

Искусственные долгострои

Не может контролировать ГРИП во главе с Кубанычбеком Мамаевым и ход строительных работ. Международные эксперты отмечают, что ход работ по проекту первой фазы программы улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии на участках далек от удовлетворительного.

В своем письме от 9 февраля 2016 года Министерство транспорта и коммуникаций КР сообщило ВБ о том, что участок Исфана - Кайрагач проходит через территорию Таджикистана. Из-за этого проектный участок нужно было увеличить и рассмотреть необходимость в дополнительных работах по проекту.

Почему это нужно было делать только в этом году, когда еще на этапе подготовки проекта в 2013-м уже было известно об участке дороги протяженностью 700 метров , находящемся на таджикской территории? Еще три года назад ВБ признал, что трассу нужно изменить и построить в обход территории соседнего государства. Однако решение по этому вопросу так до сих пор и не принято.

Процесс получения разрешений на эксплуатацию карьеров для строительства дороги серьезно задерживается по вине правительства. Кроме того, подрядчик по проекту тоже не спешит работать. Странно, ведь по логике стройкомпания должна выполнять работы как можно быстрее, чтобы получить расчет.

Выяснилось, что ГРИП обратился к подрядчику с просьбой задержать любые работы, кроме земляных, до 2017 года, так как техника в настоящее время находится на другом строительном участке (участок дороги Баткен - Исфана). Этим участком занимается China Road and Bridge Corporation, и работы там завершат к середине 2017 года.

При выезде на участки дорог команде Всемирного банка стало известно, что у некоторых местных сотрудников, нанятых подрядчиком, нет трудовых договоров согласно действующему трудовому законодательству, а выплата заработной платы задерживается.

Кроме того, фактический ход работ серьезно отстает от графика. Тем самым ставится под угрозу возможность завершения работ в срок. Также не выполнены обзор дизайна и подготовка измененных проектов. Полный пакет технико-экономического обоснования и проектов подготовил в 2013-2014 годах ГРИП. Однако в декабре 2015-го организация вдруг предлагает вновь внести изменения в документацию. Однако до сих пор процесс не завершен. Из-за задержек в окончательном завершении проекта подрядчик не может начать работы на спорных участках.

Руководит ГРИПом Кубанычбек Мамаев. Этот человек пережил уже как минимум двух министров транспорта и дорог. Оба чиновника ушли с должности после скандалов. При этом имя Кубанычбека Мамаева не упоминалось в конфликтах даже вскользь. Глава ГРИП легко уходит от ответственности и защиты интересов государства. Но нужен ли стране такой начальник?

Нарушения есть, реакции нет

Всемирный банк разочарован работой Группы реализации инвестиционных проектов. Если уже и международный донор говорит о недовольстве ГРИПом, то это серьезный сигнал. С подачи руководителя организации Кубанычбека Мамаева ГРИП не желает отвечать за собственные рекомендации. При этом Министерство транспорта и дорог тоже не торопится вникать в суть проблем с международными дорожными проектами.

Вместо этого Кубанычбек Мамаев получает солидную зарплату и продолжает ставить под удар реализацию возможности получить донорские средства на улучшение инфраструктуры. Недавно депутаты подвергли критике руководство Госипотечной компании за высокие зарплаты. Ведь только заместитель главы ГИК получает в месяц 72 тысячи сомов. На самом деле ГИК не самое лакомое место. Согласно штатному расписанию, глава Группы реализации инвестиционных проектов Кубанычбек Мамаев получает 123 тысячи сомов в месяц. Неплохо, правда? Только результата его работы нет.

Скорее, наоборот. Структура управления в ГРИП чрезвычайно иерархическая. Возможности консультантов ограничены. Они обязаны в одностороннем порядке отчитываться перед директором ГРИПа. Да и работают они только в соответствии с его поручениями. Когда директор Кубанычбек Мамаев находится в командировках или занят выполнением других задач, реализация проекта может застопориться на несколько дней, а то и недель.

Странная складывается ситуация. Кубанычбек Мамаев получает хорошую зарплату, но приносит Минтрансу и государству только проблемы. Привлекать к ответственности его никто не собирается. Вместо этого все шишки летят на министра транспорта и дорог. Может, стоит прислушаться к советам доноров и реформировать ГРИП? Ведь иначе Кыргызстан может лишиться льготных иностранных кредитов и грантов. И строить новые дороги будет просто не на что.