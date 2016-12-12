В Кыргызстане дорожают бензин и дизельное топливо. Об этом сообщила Ассоциация нефтетрейдеров.

С сегодняшнего дня на 1 сом подорожал бензин Аи-80, Аи-92 и Аи-95, а дизельное топливо и автогаз подросли в цене на 0,5 сома.

Повышение связано с ростом оптово-отпускных цен на российском рынке нефтепродуктов. Так, стоимость бензина и дизельного топлива с поставкой в декабре по сравнению с ноябрем выросла в среднем на 10 процентов.

«Нехарактерный для зимы рост оптовых цен на российском рынке нефтепродуктов связан со стремлением его участников накопить запасы топлива к ремонту на Московском НПЗ, запланированному на январь-апрель 2017 года», - комментируют в АНК.

Рост цен подстегнул повышенный спрос на российское топливо в Казахстане, где на юге в конце ноября возник дефицит горючего. Свою роль сыграло приостановление поставок топлива в Казахстан с заводов «Башнефти» в связи с поглощением компании «Роснефтью».

В ближайшее время в Кыргызстане ожидается постепенный рост цен на бензин в пределах 8-10 процентов и на дизельное топливо - на 5-10 процентов.

Повышение цен в Кыргызстане будет поэтапным, по мере замещения имеющихся остатков новыми партиями нефтепродуктов.