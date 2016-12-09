Минэкономики прячет от общественности новый Налоговый кодекс

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Министерство экономики Кыргызстана прячет от общественности новый Налоговый кодекс. К такому выводу пришел Общественный совет при ведомстве.
Его представители официально обратились к премьер-министру и министру экономики. Активисты требуют провести общественные слушания по предлагаемым поправкам в Налоговый кодекс.
Министерство экономики опубликовало новую редакцию Налогового кодекса 6 декабря на сайтах министерства и правительства для обсуждения.
В пакете, размещенном на сайтах министерства и правительства, нет сравнительной таблицы. Из-за этого не совсем понятно, что изменилось в кодексе.
Также в проекте отсутствуют:
«На встрече в Министерстве экономики 7 декабря заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев заявил, что при разработке проекта учли все предложения бизнес-ассоциаций. Для этого провели около 12 встреч. В представленном на общественное обсуждение проекте нет данных, какие это ассоциации», - сообщают в Общественном совете.
ОС считает необходимым составить график общественных слушаний проекта новой редакции Налогового кодекса. При этом рекомендуется обсуждать его не один месяц, а дольше, поскольку столь объемный документ надо изучить детально.
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