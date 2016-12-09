Кыргызстан требует от «РусГидро» не комментировать ситуацию с Верхненарынским каскадом

Национальный энергохолдинг требует от «Русгидро» воздержаться от комментариев по Верхненарынскому каскаду. Об этом говорится в обращении ведомства, распространенном сегодня.

Отмечается, что ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» с недоумением восприняла заявление руководства ПАО «РусГидро» о возможном обращении в международный арбитраж для судебного взыскания средств, затраченных российской стороной на строительство Верхненарынского каскада ГЭС.

После денонсации соглашения о строительстве каскада кыргызской и российской сторонами ведутся переговоры по урегулированию хозяйственных вопросов. В том числе о передаче кыргызской стороне доли россиян в компании, которая должна была строить и эксплуатировать ГЭС.

«Все это время Национальный энергохолдинг настаивает на необходимости проведения независимого международного аудита. Это нужно для точного определения затрат российской стороны. Но российская сторона отказывается проводить аудит. Причины и мотивы отказа остаются неясными и нелогичными», - комментируют в холдинге.

Сообщается, что только после подтверждения окончательных результатов независимого международного аудита кыргызская сторона готова рассмотреть вопрос выполнения своих обязательств в части компенсации затрат российской стороны.