«РусГидро» может подать в суд на Кыргызстан из-за Верхненарынского каскада ГЭС

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«РусГидро» может подать в международный арбитраж на Кыргызстан из-за Верхненарынского каскада ГЭС. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на главу компании Николая Шульгинова.
«Работаем над этой темой на всех уровнях, через министерство энергетики и по другим каналам. Если не удастся вернуть средства, будем судиться, в том числе с привлечением международного арбитража. То есть будем судиться с государством Кыргызстан», - отметил Шульгинов.
Речь о возмещении $35-36 миллионов, уже потраченных на проект.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в январе подписал закон о денонсации соглашений с Россией о совместном строительстве Верхненарынского каскада ГЭС и ГЭС «Камбар-Ата-1».
На Кыргызстан регулярно подают в международные арбитражные суды. Разбирательства последних лет были в пользу КР.
URL: http://_/ekonomika/41249/