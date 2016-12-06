На ремонт автодорог в бюджете Кыргызстана на 2017 год заложили 750 миллионов сомов

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«Впервые на ремонт автодорог на 2017 год в республиканском бюджете предусмотрели 750 миллионов сомов», - заявил во время поездки по Ошской области премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Он посетил инфраструктурные и социальные объекты в отдаленных высокогорных районах региона и ознакомился с проектом селезащитной дамбы на реке Гульча в Алайском районе.
По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, длина дамбы составляет 3 тысячи
Сооронбай Жээнбеков отметил, что государство уделяет пристальное внимание отдаленным горным районам, в том числе решению их социально-экономических проблем и строительству социальных объектов.
По словам главы правительства, за последние пять лет в республике построили
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