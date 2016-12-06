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На ремонт автодорог в бюджете Кыргызстана на 2017 год заложили 750 миллионов сомов

6/12/16 16:32, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

«Впервые на ремонт автодорог на 2017 год в республиканском бюджете предусмотрели 750 миллионов сомов», - заявил во время поездки по Ошской области премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

 

Он посетил инфраструктурные и социальные объекты в отдаленных высокогорных районах региона и ознакомился с проектом селезащитной дамбы на реке Гульча в Алайском районе.

 

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, длина дамбы составляет 3 тысячи 650 метров, построено уже 724 метра, завершить возведение планируется в 2017 году. Работы на дамбе начали в 2013-м.

 

Сооронбай Жээнбеков отметил, что государство уделяет пристальное внимание отдаленным горным районам, в том числе решению их социально-экономических проблем и строительству социальных объектов.

 

По словам главы правительства, за последние пять лет в республике построили 1200 километров дорог. «Улучшение инфраструктуры играет большую роль не только в развитии экономики страны, но и в повседневной жизни населения, открывая новые возможности для развития регионов», - считает Сооронбай Жээнбеков.

 

URL: http://_/ekonomika/41105/

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