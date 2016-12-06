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За ноябрь на руднике «Солтон-Сары» добыли 4,8 килограмма золота. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Кыргызалтын».
Отмечается, что рудник стабильно работает с 22 апреля 2016 года. Добыча золота растет.
Рудник «Солтон-Сары» является одним из производственных филиалов ОАО «Кыргызалтын». Он расположен в
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