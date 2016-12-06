За ноябрь на руднике «Солтон-Сары» добыли 4,8 килограмма золота. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Кыргызалтын».

Отмечается, что рудник стабильно работает с 22 апреля 2016 года. Добыча золота растет.

На руднике сейчас работают всего 164 сотрудника. В том числе 88 человек на карьере, 39 – на золотоизвлекательной фабрике.