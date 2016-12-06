RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара-Балтинский спрут
Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:46
НОВОСТИ ДНЯ:
Экономика
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

За ноябрь на руднике «Солтон-Сары» добыли 4,8 килограмма золота

6/12/16 08:51, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

За ноябрь на руднике «Солтон-Сары» добыли 4,8 килограмма золота. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Кыргызалтын».

 

Отмечается, что рудник стабильно работает с 22 апреля 2016 года. Добыча золота растет.

 

  • На руднике сейчас работают всего 164 сотрудника. В том числе 88 человек на карьере, 39 – на золотоизвлекательной фабрике.

Рудник «Солтон-Сары» является одним из производственных филиалов ОАО «Кыргызалтын». Он расположен в 355 километрах от Бишкека в Нарынской области на северном склоне Капка-Ташского хребта.

URL: http://_/ekonomika/41070/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ