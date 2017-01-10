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Олег Панкратов: В Кыргызстане в негативном отношении к ЕАЭС виноваты журналисты

10/01/17 12:39, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

СМИ вновь оказались виноваты в негативном отношении общества к вступлению Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

 

На заседании он представил данные о результатах евразийской интеграции Кыргызстана. Депутаты отметили, что в докладах правительства все хорошо, на деле же не так радужно. В частности, вице-премьера попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что мясную и молочную продукцию Кыргызстана не пускают в союз.

 

 

Правда, он добавил, что проблемы с ветеринарной системой есть. Однако это проблема самого Кыргызстана. За годы независимости систему ветеринарного контроля практически полностью развалили. Сейчас стране приходится ударными темпами ее восстанавливать, чтобы соответствовать нормам ЕАЭС и международным стандартам.

 

«Но ветеринарная продукция занимает всего десять процентов от всего экспорта в страны ЕАЭС», - заключил Олег Панкратов.

URL: http://_/eaes/42927/

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