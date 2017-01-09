Казахстан пока не задерживает машины с кыргызской мясо-молочной продукцией

На границе с Казахстаном на сегодня нет задержанных машин с кыргызской мясо-молочной продукцией. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калыс Жумаканов.

Он отметил, что в ведомство поступило письмо за подписью заместителя министра сельского хозяйства Гульмиры Исаевой. В документе указывалось, что транзит экспортируемого товара может производиться только железнодорожным путем.

«Мы начали работать по вопросу. Письмо от Минсельхоза Казахстана можно понять двояко. Там пишется, что транзит разрешен по железной дороге. В России и Казахстане рабочие дни. Мы уточним вопрос у них. Сейчас пытаемся связаться с коллегами. Пока задержек транспорта нет», - отметил Калыс Жумаканов.

Отмечено, что в 2015 году в страны ЕАЭС экспортировано 5,9 тысячи тонн молочной продукции. В 2016-м объем увеличился на 22 тысячи тонн.

Казахстан уведомил КР, что c 1 января 2017 года возить произведенную в Кыргызстане мясную и молочную продукцию транзитом можно только по железной дороге. Официальный Бишкек уже пожаловался на действия соседей в Евразийскую экономическую комиссию.