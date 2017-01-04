Ученый из Кыргызстана стал победителем конкурса Роскосмоса

Молодой ученый Нурлан Усубалиев из Кыргызстана стал одним из призеров открытого конкурса, организованного Роскосмосом и Фондом перспективных исследований. Цель мероприятия - поиск новых кадров для ракетно-космической отрасли России, сообщил портал SNG.Today.

В рамках проекта «Новый космос» специалисты представили инновационные программы для космической техники. С мая по октябрь комиссия получила 100 работ.

Работы исследователей отбирались в рамках лучшей новаторской идеи или по технологическому решению. Также награждены авторы перспективных проектов космической техники.

Такой конкурс прошел впервые. Теперь организаторы намерены проводить его каждый год.