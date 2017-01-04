Сменилось руководство ОДКБ

С 1 января 2017 года исполнение обязанностей генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возложено на заместителя генсека ОДКБ Валерия Семерикова. Об этом сообщил сайт организации.

Полномочия генсека ОДКБ Николая Бордюжи истекли 31 декабря 2016 года. Поэтому исполнение обязанностей главы организации пока возложили на Валерия Семерикова.

Николай Бордюжа был генеральным секретарем ОДКБ с 2003 года. Срок его полномочий до 1 января 2017 года продлили в декабре 2015-го на саммите ОДКБ в Москве.

Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2012 году Узбекистан объявил, что приостанавливает участие в работе организации.