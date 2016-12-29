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Президент России подписал закон о беспошлинных поставках нефтепродуктов в Кыргызстан
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Президент России подписал закон о беспошлинных поставках нефтепродуктов в Кыргызстан

29/12/16 14:09, Бишкек – ИА «24.kg»

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, предусматривающее беспошлинные поставки сырья в КР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

 

По условиям соглашения, Россия не будет взимать вывозные таможенные пошлины в отношении нефти и нефтепродуктов, поставляемых для внутреннего потребления Кыргызстана.

 

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Документ предусматривает беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан для внутреннего потребления.

 

Объемы внутреннего потребления нефти будут согласовываться до начала каждого календарного года. Беспошлинные поставки будут определяться на основе индикативных балансов.

 

Соглашение запрещает реэкспорт нефти и нефтепродуктов. В случае таких фактов российская сторона может приостановить беспошлинные поставки.

 

Документ стороны подписали в Бишкеке 6 июня 2016 года.

URL: http://_/eaes/42577/

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