Президент России подписал закон о беспошлинных поставках нефтепродуктов в Кыргызстан

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Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, предусматривающее беспошлинные поставки сырья в КР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.
По условиям соглашения, Россия не будет взимать вывозные таможенные пошлины в отношении нефти и нефтепродуктов, поставляемых для внутреннего потребления Кыргызстана.
Документ предусматривает беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан для внутреннего потребления.
Объемы внутреннего потребления нефти будут согласовываться до начала каждого календарного года. Беспошлинные поставки будут определяться на основе индикативных балансов.
Соглашение запрещает реэкспорт нефти и нефтепродуктов. В случае таких фактов российская сторона может приостановить беспошлинные поставки.
Документ стороны подписали в Бишкеке 6 июня 2016 года.
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