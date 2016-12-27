Кремль: Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу, несмотря на замечания Кыргызстана

Нормальной рабочей ситуацией назвали в Москве замечания Кыргызстана во время подписания Таможенного кодекса ЕАЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РенТВ.

По его словам, «по Кыргызстану ситуация будет дорабатываться. Появились некоторые замечания с кыргызской стороны. Это абсолютно нормальная рабочая ситуация».

Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина, каждая страна заботится о своих интересах, и гармонизация интересов всех участников - сложный процесс. При этом основные положения Таможенного кодекса согласовали до саммита в Петербурге на уровне коллегий.

Представитель Кремля выразил уверенность, что документ рано или поздно вступит в силу, поскольку кодекс жизнеспособный, и альтернатив ему нет.

«Документ – это тот стакан, который скорее полон, чем полупустой», - резюмировал Дмитрий Песков.

Вчера в Санкт-Петербурге по итогам саммита Евразийского экономического союза объявили, что Кыргызстан отказался подписывать Таможенный кодекс. Через некоторое время выяснилось другое – республика не подписала Заявление о развитии торгово-экономической политики, а кодекс одобрила.

Как заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, отвечая на вопросы журналистов: «Со стороны КР не подписано только заявление. Это связано с тем, что наши кыргызские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно приоритетности снятия барьеров на внутренних рынках. Остальные все документы президенты подписали».

Позже, по его словам, Таможенный кодекс ЕАЭС представят на подпись Александру Лукашенко. Глава Беларуси на саммит в Санкт-Петербург не приехал.