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Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в апреле

27/12/16 06:30, Санкт-Петербург – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в апреле 2017 года. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

 

Место его проведения не сообщается.

 

Накануне, 26 декабря, в Санкт-Петербурге (Россия) президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили наиболее актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием евразийской интеграции, а также перспективные направления развития союза.

 

Главы государств подписали документы, касающиеся вопросов цифровой повестки, торговой политики союза, а также одобрили предложение о необходимости запуска переговорного процесса с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром.

 

Рассмотрены вопросы разработки концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, планы либерализации по ряду секторов услуг, программы формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, основные направления и этапы реализации транспортной политики союзных государств.

 

В 2017 году председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии будет Кыргызстан. Согласно Договору о ЕАЭС на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита. В уходящем 2016-м во всех трех структурах председательствовал Казахстан и его представители.

 

URL: http://_/eaes/42385/

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