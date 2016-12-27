Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в апреле

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Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в апреле 2017 года. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
Место его проведения не сообщается.
Накануне, 26 декабря, в Санкт-Петербурге (Россия) президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили наиболее актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием евразийской интеграции, а также перспективные направления развития союза.
Главы государств подписали документы, касающиеся вопросов цифровой повестки, торговой политики союза, а также одобрили предложение о необходимости запуска переговорного процесса с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром.
Рассмотрены вопросы разработки концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, планы либерализации по ряду секторов услуг, программы формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, основные направления и этапы реализации транспортной политики союзных государств.
В 2017 году председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии будет Кыргызстан. Согласно Договору о ЕАЭС на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита. В уходящем 2016-м во всех трех структурах председательствовал Казахстан и его представители.
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