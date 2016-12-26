RSS
facebookfacebookgoogale+
Наркотики есть, а контроля нет
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 декабря 2016 года. Понедельник. Бишкекское время 17:50
НОВОСТИ ДНЯ:
ЕАЭС
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Саммит ЕАЭС: Кыргызстан не подписал Таможенный кодекс

26/12/16 16:47, Санкт-Петербург – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге главы государств подписали и приняли решения по более чем 30 документам.

 

Ранее Евразийская экономическая комиссия сообщала, что ключевым событием ВЕЭС станет планируемое подписание Таможенного кодекса ЕАЭС.

 

Однако Кыргызстан не подписал два документа - Заявление о развитии торгово-экономической политики и Таможенный кодекс ЕАЭС.

 

Сегодня утром вице-премьер-министр КР Олег Панкратов заявлял журналистам: «Таможенный кодекс ЕАЭС - документ достаточно объемный, мы больше года работали над его написанием. Много было разногласий. Но в итоге все страны шли на какие-то уступки, был найден консенсус».

 

«Очень надеемся, что все страны завершили процедуру внутригосударственного согласования и одобрения, и сегодня президенты подпишут документ, если не случится каких-то нюансов», - отмечал Олег Панкратов.

 

В ЕАЭС входят пять стран - Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседание ВЕЭС в Санкт-Петербург не прилетел.

URL: http://_/eaes/42378/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ