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Президенты стран ЕАЭС соболезнуют российскому коллеге по поводу авиакатастрофы ТУ-154

26/12/16 16:21, Санкт-Петербург – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президенты стран ЕАЭС соболезнуют российскому коллеге по поводу авиакатастрофы ТУ-154.

 

Главы государств, прибывшие на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербург, поблагодарили президента России Владимира Путина за гостеприимство и высокий уровень организации сегодняшнего мероприятия, несмотря на объявленный траур.

 

«Мы, все руководители государств, выражаем искренние соболезнования народу и всем родственникам погибших граждан», - сказал глава РК Нурсултан Назарбаев.

 

«Хочу еще раз выразить семьям погибших в результате катастрофы и всему братскому народу глубокие соболезнования. Мы скорбим вместе с вами», - выразил свои соболезнования президент КР Алмазбек Атамбаев.

 

Сегодня, 26 декабря, в России общенациональный день траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154.

 

Всего погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

 

В самолете находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом российских военных в Сирии артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.

URL: http://_/eaes/42372/

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