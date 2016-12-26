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В 2017 году председательство в ЕАЭС переходит к Кыргызстану

26/12/16 16:12, Санкт-Петербург – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Председательство в ЕАЭС в следующем, 2017 году, переходит к Кыргызстану. Об этом сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

 

«Хотел бы заранее пожелать Алмазбеку Шаршеновичу успешной работы при нашей общей поддержке, естественно. Убежден, что председательство кыргызской стороны станет надежным фундаментом для укрепления интеграционных связей в следующем году», - заметил Нурсултан Назарбаев.

URL: http://_/eaes/42371/

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