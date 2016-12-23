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Владимир Путин рассказал о сложностях Кыргызстана

23/12/16 14:49, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции о сложностях в отношениях Кыргызстана с коллегами по ЕАЭС.

 

По его словам, в КР еще есть нерешенные вопросы в области фитосанитарных норм. У страны в этой части «есть свои сложности» с Россией и Казахстаном. Есть у Кыргызстана нерешенные вопросы и по сельскому хозяйству. Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь «друзьям из Кыргызстана» в создании фитосанитарной системы.

 

 

«Думаю, и Казахстан поможет в административном, финансовом и профессиональном плане, чтобы на наши рынки поступала качественная продукция», - выразил надежду президент России.

 

Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС 12 августа 2015 года. Однако до сих пор не решен вопрос о снятии ветеринарных постов на кыргызско-казахской границе. Фитосанитарные посты Казахстан снял лишь 26 октября 2016 года после настоятельной рекомендации Евразийской экономической комиссии. Кыргызстан убрал их еще 18 ноября 2015-го.

URL: http://_/eaes/42255/

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