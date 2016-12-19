Лидеры ОДКБ обсудят в Петербурге противодействие терроризму и экстремизму

Лидеры ОДКБ в рамках заседания 26 декабря в Санкт-Петербурге обсудят вопросы противодействия терроризму и экстремизму. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По ее данным, президент России Владимир Путин 26 декабря в Петербурге примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В рамках заседания ОДКБ лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках организации, обеспечение ее текущей деятельности. Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия», - говорится в сообщении.