Сооронбай Жээнбеков: ЕАЭС сначала надо устранить внутренние барьеры, а потом расширяться

«ЕАЭС нужно думать над устранением внутренних барьеров, а потом о расширении», - заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью ТАСС.

Он рассказал, что Кыргызстан как полноправный участник союза с пониманием относится к желанию ряда стран присоединиться к динамично развивающемуся интеграционному объединению. Но при принятии подобных решений будет учитываться мнение всех пяти стран союза и соблюдение их национальных интересов.

Работа по расширению торгового сотрудничества с третьими странами проводится и сейчас. Подписано и вступило в силу с 5 октября 2016 года соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом.

Начаты переговоры с Китаем по торгово-экономическому соглашению. Оно создаст условия для доступа на рынок и преференции для крупных инвестиционных проектов.

Рассматривается возможность заключения соглашений о свободной торговле с Ираном, Египтом, Израилем, Сингапуром, Кореей, Сербией, Индией.

«Я убежден, что до того момента, как ЕАЭС предоставит преференциальный режим торговли третьим странам, необходимо устранить все барьеры внутри интеграционного объединения для обеспечения полной свободы перемещения товаров. Одно неотделимо от другого. ЕАЭС не может полноценно функционировать и расширяться, пока сохраняются барьеры внутри него», - заключил Сооронбай Жээнбеков.