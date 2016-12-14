В Оренбург не пустили чернослив из Кыргызстана

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Управление Россельхознадзора по Оренбургской области вернуло пять грузовиков с 26 тоннами муки, риса и чернослива из Кыргызстана. Об этом сообщил «Интерфакс».
Груз задержали на российско-казахстанском участке границы пункта пропуска «Маштаково» в Первомайском районе и фитосанитарном контрольном посту «Сагарчин» в Акбулакском районе.
Продукция предназначалась для продажи в РФ, но на нее не было карантинных фитосанитарных документов. Возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.
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