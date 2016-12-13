На саммите ОДКБ обсудят способы реагирования на возрастающую активность НАТО

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на саммите, который пройдет 26 декабря, обсудят способы реагирования на возрастающую активность НАТО на границах военного блока. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил генеральный секретарь организации Николай Бордюжа.

«Мы должны четко понимать, что происходит вокруг наших границ, зачем НАТО подтягивает вооружения, создает инфраструктуру. Переводит дополнительные четыре батальона в Восточную Европу. Зачем это делается? – заявил Николай Бордюжа. - Мы же не можем молчать и ничего не делать, глядя на то, как вокруг нас страны пичкают оружием, перебрасывают контингенты».

По словам генсека ОДКБ, важно понимать, как меняется в целом обстановка в сфере безопасности и как реагировать на эти изменения, чтобы «не опоздать».

Николай Бордюжа отметил, что о наращивании военной мощи речь пока не идет, добавив, что «у нас силовой составляющей достаточно». Он рассказал, что на предстоящей встрече президенты стран организации обсудят различные аспекты международной повестки, включая вопросы евразийской интеграции.

Кроме того, в программе саммита и вопрос о процедуре назначения генерального секретаря организации (с 2017 года на должность будут поочередно выдвигаться в порядке ротации представители стран ОДКБ).

О необходимости придать вес ОДКБ на международной арене говорил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 14 октября в Ереване. Он сообщил, что военные специалисты из стран организации примут участие в формировании приоритетных задач на время белорусского председательства в течение ближайшего года.

Как пишет издание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящее время ведется подготовка саммита ОДКБ на уровне глав государств, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 декабря.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.