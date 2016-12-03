Во внешней политике России появился отдельный пункт по развитию ЕАЭС. Обновленный вариант ее концепции Владимир Путин подписал 1 декабря 2016 года.

В документе отмечается, что приоритетными направлениями внешней политики России являются развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - участниками СНГ и дальнейшее укрепление на пространстве Содружества интеграционных структур с российским участием.

Россия считает ключевой задачу углубления и расширения интеграции в рамках ЕАЭС с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном.

Текст концепции внешней политики впервые содержит отдельное упоминание Армении и Кыргызстана — стран, вступивших в экономический союз (ЕАЭС) с Россией и считающихся ее политическими союзниками. Отмечается, что курс на союз необходим для стабильного развития, всестороннего технического обновления, кооперации, повышения конкурентоспособности экономик союза.

Также подчеркивается, что созданный на основе универсальных интеграционных принципов ЕАЭС способен сыграть важную роль в деле гармонизации интеграционных процессов в европейском и евразийском регионах.