Андрей Грозин: Российская база в Кыргызстане нужна Бишкеку больше, чем Москве

Российская военная база останется в Кыргызстане вне зависимости от исхода президентских выборов в 2017 году, она нужна Бишкеку больше, чем Москве. Об этом заявил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин, сообщило РИА «Новости».

По его мнению, заявления Алмазбека Атамбаева, если они сделаны корректно, безусловно, повлияют на отношения двух государств.

Дело в том, напомнил эксперт, что это не просто уровень двусторонних отношений, нахождение военной базы в Канте, нахождение других российских военных объектов – это влияние на ситуацию во всем регионе.

«База в Канте формально не является российской, это база ОДКБ. Если поднимут вопрос о ее выводе по окончании срока аренды, то это вопрос не двусторонних отношений. Понятно, что это скажется не только на структуре работы ОДКБ. Понятно, что уровень угроз, который наблюдается южнее постсоветской Азии, никуда не денется. И удаление одного из элементов постепенно складывающейся системы региональной безопасности, во главе которой, в том числе, находятся и российские военные объекты в Кыргызстане, существенно девальвирует обеспечение безопасности в регионе», — сказал он.

«В 2017 году в Кыргызстане состоятся президентские выборы. Кто придет на смену Атамбаеву – большой вопрос, который занимает граждан КР намного больше, чем все остальные вопросы, даже такой важный, как ситуация с будущим российских военных объектов. Сам Атамбаев не может переизбраться. Это связано не столько с конституционными запретами, но и с тем, что процесс подготовки к будущим выборам всего политического поля Кыргызстана зашел настолько далеко, что ему это просто никто не даст сделать. А с новым президентом будут складываться новые отношения, в том числе и по вопросам, связанным с безопасностью», — говорит Андрей Грозин.

Эксперт подчеркнул, что существуют определенные договоренности, на основании которых в Кыргызстане находятся военные объекты России и ОДКБ.

«Чтобы они остались там на более длительный срок, необходимо провести соответствующее договорно-правовое оформление. Если этого не сделать, то объекты должны уйти. Точно так же, как ушел (американский) центр транзитных перевозок из аэропорта Бишкека. Если такую работу проведут, то база там останется. Я думаю, что она останется вне зависимости от исхода будущих президентских выборов в Кыргызстане, вне зависимости от политической конъюнктуры внутри страны. Эти объекты останутся просто потому, что они необходимы самой КР гораздо больше, чем России. РФ они нужны только для того, чтобы сохранять стабильность на своих южных рубежах. А Кыргызстану они нужны, чтобы элементарно выжить в возможных очень серьезных катаклизмах», — считает Андрей Грозин.

В Кыргызстане действует объединенная российская военная база в составе четырех объектов: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в городе Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

В 2009 году срок действия соглашения по базе продлили на 49 лет с возможностью дальнейшего автоматического продления на 25-летние сроки.