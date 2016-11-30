Цифры и факты: итоги вступления Кыргызстана в ЕАЭС

Кыргызстан почти 16 месяцев является полноправным участником Евразийского экономического союза. Противники интеграции уже не раз говорили, что страна так и не получила ничего стоящего от союза. Так ли это, разбирался корреспондент ИА «24.kg».

История длиною в 20 лет

Путь Кыргызстана в ЕАЭС был долгим и тернистым. Сериал под названием «Евразийская интеграция» стартовал еще 20 лет назад.

В январе 1995 года Россия, Казахстан и Беларусь подписали соглашение о Таможенном союзе. В марте 1996 года - к соглашению присоединяется Кыргызстан. В октябре 2000-го – Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан учредили Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Через семь лет решено формировать базу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

С этого времени Кыргызстан начинает задумываться над тем, чтобы тоже стать частью Таможенного союза.

Торговый коллапс

Кыргызстан вступал в ЕАЭС в первую очередь потому, что традиционные для страны рынки сбыта продукции были закрыты. Страны ЕАЭС стали жестко защищать свой рынок от чужих товаров.

В итоге в 2015 году внешнеторговый оборот КР упал на 24,6 процента. В том числе экспорт сократился на 11 процентов, а импорт – на 29. В это время доля стран - членов ЕАЭС в структуре торговли Кыргызстана составляла 44,3 процента. Самую большую долю занимала Россия – 24,9 процента, а самую малую – Армения (0,01 процента).

Даже после открытия таможенных границ товарооборот Кыргызстана и ЕАЭС остался прежним. Структура как экспортных, так и импортных товаров не изменилась.

Однако даже после открытия таможенных границ ситуация существенно не изменилась. Товарооборот Кыргызстана со странами союза по итогам 2015 года упал на 24,5 процента и составил $2 миллиарда 543,6 миллиона. В том числе экспорт сложился в сумме $539,8 миллиона (падение – на 24,2 процента), а импорт - $1 миллиарда 3,8 миллиона (сократился на 24,5 процента).

В этом году падение продолжилось. По данным Евразийской экономической комиссии, по итогам девяти месяцев 2016-го объем взаимной торговли стран ЕАЭС сложился в $29,5 миллиарда сомов – падение на 14,3 процента. Если сравнивать показатели торговли Кыргызстана с партнерами по союзу, то ситуация еще более плачевная. Общий объем торговли составил лишь $187,4 миллиона и упал на 46,6 процента.





Местные власти связывают такие низкие показатели с несколькими причинами. Кыргызстан вступил в союз в период кризиса в регионе и мире. Поэтому ждать увеличения показателей не приходится. К тому же предпринимателям нашей страны еще предстоит освоить тонкости евразийской торговли. Процесс требует времени, потому и объемы торговли небольшие.

Есть и необычный фактор – искажение данных статистики. После открытия таможенных границ страна столкнулась с проблемой достоверности собираемых данных. Возможно, реальные цифры товарооборота несколько выше, чем имеющиеся статданные. Но факт остается фактом. Мы долго ждали открытия границ, чтобы торговать с соседями. А на практике делать этого не можем.

Что в сухом остатке?

ЕАЭС – это свободное движение капитала, товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы. Каждый из пунктов предельно важен для Кыргызстана. Но пока успешно реализовали только одну свободу.

Торговля «хромает» из-за имеющихся барьеров. Со своей стороны Кыргызстан снял фитосанитарные посты еще в ноябре 2015 года. А соседний Казахстан убрал их лишь в октябре. Благодаря этому мы можем вывозить овощи и фрукты в страны ЕАЭС. Когда снимут ветеринарные посты, позволяющие без проблем экспортировать мясную, молочную и рыбную продукцию – до сих пор неизвестно. С передвижением капитала у нас пока тоже туго. Поступление инвестиций в КР из стран ЕАЭС есть. Но связано это с «Газпромом» и увеличением вливаний в Российско-Кыргызский фонд развития. Вырос показатель и с Беларусью - увеличены поставки оборудования. Объемы инвестиций с Арменией минимальны. А Казахстан готов вкладывать в нашу экономику с каждым годом все меньше. Формирование единого рынка услуг Евразийского экономического союза еще не завершилось. Говорить о каких-либо значимых итогах пока не приходится. Единственная свобода, которую Кыргызстану удалось реализовать практически в полной мере, – свобода движения рабочей силы.

Наши трудовые мигранты в странах ЕАЭС сегодня пользуются такими же правами, как и граждане России, Казахстана, Беларуси и Армении. С РФ заключено соглашение о пребывании граждан государств на территории друг друга в течение 30 дней без регистрации. Готовится подобный документ и с Казахстаном.