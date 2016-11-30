RSS
facebookfacebookgoogale+
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 20:54
НОВОСТИ ДНЯ:
ЕАЭС
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Петропавловске-Камчатском задержали нелегалов из Кыргызстана и Узбекистана

30/11/16 06:48, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Петропавловске-Камчатском задержали нелегалов из Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщили российские СМИ.

 

По их данным, накануне сотрудники полиции задержали граждан ближнего зарубежья, не имеющих документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России.

 

Как рассказали в полиции, объяснить причину пребывания в регионе иностранцы не смогли из-за незнания русского языка. Для установления личности всех доставили в отделение полиции.

 

Материалы, собранные полицейскими, в ближайшее время передадут в суд. Нелегалам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

URL: http://_/eaes/40703/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ