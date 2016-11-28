Мэр Москвы назвал одной из проблем города мигрантов из Кыргызстана

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал одной из проблем города мигрантов из стран ЕАЭС, в частности, Кыргызстана. Об этом он заявил на совещании по профилактике правонарушений, сообщили российские СМИ.

Сергей Собянин отметил, что мигранты из КР не оформляют трудовые отношения, не платят налоги и зачастую проживают в промышленных зонах в антисанитарных условиях. Сейчас власти ищут пути законодательного решения проблемы, добавил мэр.

Он попросил полицию Москвы совместно с дружинниками продолжить выявлять и пресекать незаконную миграцию в столице.