Мэр Москвы назвал одной из проблем города мигрантов из Кыргызстана

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал одной из проблем города мигрантов из стран ЕАЭС, в частности, Кыргызстана. Об этом он заявил на совещании по профилактике правонарушений, сообщили российские СМИ.
Сергей Собянин отметил, что мигранты из КР не оформляют трудовые отношения, не платят налоги и зачастую проживают в промышленных зонах в антисанитарных условиях. Сейчас власти ищут пути законодательного решения проблемы, добавил мэр.
Он попросил полицию Москвы совместно с дружинниками продолжить выявлять и пресекать незаконную миграцию в столице.
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