Первый рейс в Бишкек из аэропорта «Жуковский» отправится 28 ноября

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Первый рейс в Бишкек из нового международного аэропорта «Жуковский» в Подмосковье отправится утром 28 ноября. Об этом сообщил РИАМО представитель ОАО «Рампорт Аэро».
Как отмечается, пассажирам первого рейса «Жуковский» - Бишкек подарят сувениры от аэропорта и сладости.
Из «Жуковского» самолеты уже летают в Ош и Душанбе.
Открытие международного аэропорта «Жуковский» состоялось 30 мая. Он находится в
Ранее российским авиакомпаниям выдали допуск на регулярные полеты из аэропорта «Жуковский» в 11 стран мира.
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